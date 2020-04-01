擁有超高人氣的百變藝人又仁帶著全新一季臺語教學節目《逐工一句》強勢回歸，他在節目中曾詮釋過歐巴桑、歐吉桑、小女生，甚至還有「不是人」角色的他，近期最想挑戰的角色時竟是人氣韓劇《屍戰朝鮮》中的女主角醫女，他認真剖析：「她內心滿多過程的、情緒多重複雜，相當有挑戰性！」熱愛表演的他對任何角色來者不拒，看似隨意其實很有想法，「我覺得不管什麼樣的演員，都能演出不同的形狀，性別更不能限制我們的演出。」

「我想打破性別框架」是又仁常演出女性的原因，而他最廣為人知的角色也是女性的秀娥與模仿知名主播張雅琴等影片，除了持續深耕上述角色外，他還想給大家看更多的面向，渴望以無性別、中性角色亮相，像是《逐工一句》上一季出現過的「弓蕉」（香蕉）角色，以及他個人非常喜歡的全新角色「蚊子哥哥」這些非人角色，雖然真的很難演，但趣味十足且沒有性別侷限及既定印象，反而可以自由地發揮，他還認真建議製作單位未來也安排食物類的角色！

又仁坦言也有覺得困難的模仿對象，像是前資深主播蘇逸洪，他謙虛解釋：「蘇主播模仿難度較高，我需要更多時間去揣摩他的說話方式。」

(中時 )