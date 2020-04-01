日本知名男星東出昌大被爆出在老婆懷孕期間搞外遇，小三正是在南韓史詩級大戲阿斯達年代記當中，飾演莫摩族首領的唐田英里佳，兩人在一起長達3年。消息一出後，受到大批網友撻伐。而日前他在記者會上無法回答老婆和唐田比較喜歡誰的提問，也再度被砲轟，身為正宮的渡邊杏傳出已經決定離婚，也找了律師處理相關事宜。

根據日本媒體報導，渡邊杏原本為了給小孩健全的家庭，十分猶豫是否該離婚，但現在已經再也無法信任丈夫。據傳，讓她下定決心離婚的原因，是2月時某天回家，發現已經分居的東出昌大竟然出現在家裡，兩人爆發激烈口角，最後東出昌大將鑰匙還給她就離開了；渡邊杏決心離婚後，便請了律師代為處理一應相關事宜。

另外3月時，東出昌大曾被記者犀利提問，「老婆和唐田，你喜歡哪一個？」當時他沉默長達12秒，後竟露出緊張的神色回答，因問題牽涉到其他人，自己不方便回答。

東出昌大和唐田英里佳。（圖／翻攝みー♡ロッツォfan♡@miiiimaman IG）

雖然當下東出昌大不斷鞠躬、道歉，但記者會結束後，仍引來大批網友砲轟，直批他面對問題卻沒有馬上回答愛老婆，根本還是喜歡小三，已經對渡邊杏造成傷害；另外也有網友認為問題本身就很失禮，對杏表示心疼。

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(中時電子報)