苗栗舊山線鐵道自行車放寬搭乘限制，讓3歲以上幼童及滿95公分幼童也可搭乘體驗，增進親子遊童樂。（何冠嫻攝）

苗栗舊山線鐵道自行車增設兒童專屬的安全座椅，讓幼童也能體驗享受舊山線的沿途風光。（何冠嫻攝）

歡慶婦幼節苗栗舊山線鐵道自行車規畫，4日至12日一連9天開放3至6歲兒童憑身分證明文件，即可免費搭乘。（何冠嫻攝）

增設幼童安全座椅 邀請親子「桐遊鐵道自行車」

舊山線鐵道自行車為讓大、小朋友都能體驗舊山線之美與鐵道文化，推出3至6歲幼童免費搭乘活動，並因應桐花季與西湖渡假村合作推出優惠方案。1日苗栗縣長徐耀昌等人啟用三歲幼童安全座椅，邀請親子騎乘鐵道自行車、欣賞桐花與螢火蟲，體驗三義的慢城之美。

苗栗舊山線鐵道自行車吸引各地遊客前往體驗，並因應疫情，落實車體設備的清潔消毒，以及乘車前以酒精雙手消毒，達防疫安全。由於鐵道自行車限定滿7歲或滿110公分才能搭乘，許多幼童因此無法搭乘在現場哭鬧不肯離去，祺峰公司董事長游志勇為增進親子遊童樂鐵道自行車，與其他廠商合作，增設兒童專屬的安全座椅及5點式安全帶。

游志勇說明，安全座椅讓3歲以上幼童及滿95公分幼童也能搭乘，保障幼童安全，並歡慶婦幼節，規畫4日到12日，3至6歲幼童憑健保卡當日搭乘免費，7至12歲兒童在活動期間搭乘，也可獲一張免費體驗券，邀請親子體驗舊山線沿途風光。

此外，4月迎接桐花季，舊山線鐵道自行車與西湖渡假村合作，1日起推出平日優惠套票，購買4張共1000元的舊線鐵道自行車車票，即送4張價值1596元的西湖渡假村門票入園票套票組，共同推廣三義深度旅遊，體驗慢城風情。

同時也將於18日推出舊山線鐵道自行車星光票，新增班次，在勝興站A段、龍騰站C段，各加開下午5點半的星空班次，享受夕陽餘暉的舊山線之美。

(中時 )