新冠肺炎蔓延全球，因境外移入個案增加使得台灣疫情也上緊發條，全球經濟受創的同時央行祭出降息一碼，並針對一千萬元額度以下房貸降息二碼，此利多對觀望的首購或換屋族來說無疑是個好機會。

活絡的生活機能，交通便捷的捷運宅已是購屋的基本要素，當大家宅在家時間變長時，防疫宅便成為買房、換屋族考量的重要一環。

防疫宅位於頭前重劃區幸福站旁「賓陽悦容莊」，在施工品質相當注重住宅的衛生與環境品質，例如：

1.當層排氣，浴廁污水或排氣管採當層排氣，每層以15cm層間遮斷板並加以防水處理，同時以混凝土斷層阻絕，達到防火、防臭、空氣更舒適，不再讓煙味惡臭、病菌對流影響居住品質，以上所有的防護設計不止作到當層排氣更作到當層隔斷。

浴廁污水或排氣管採當層排氣達到防火、防臭、空氣更舒適，不再讓煙味惡臭、病菌對流影響居住品質。

2.在水管方面，傳統L型管易產生阻塞，因此選擇排水立管大一號尺寸並使用異徑接頭採雙45肘管大彎曲90度，讓排水更順暢；而浴廁下方使用歐盟EN12056、日本HASS標準自然工法及中華民國內政部建築新技術新材料審核認可的Durgo吸氣閥，當大樓其它樓層排水時，存水灣內水封保持完整不被破壞，能有效隔絕穢氣、蟑螂，達到防止細菌病毒滋生。Durgo吸氣閥能夠作到氣密性佳、抑制感染、氣味控管、排水順暢、獨立通氣、防止漏水、堅韌耐用等七大防護，也是最能確保排水系統壽命的利器，堪稱居家防疫一大突破。

3.在公共空間方面每個樓梯間都設有『排氣道』而且採全自動化，當遇到煙霧會自動開啟排除異味或煙霧，此設計更獲得許多專家、客戶讚賞；而B1的垃圾儲藏室，分類裝置採感應式，只要輕輕感應便輕鬆完成分類，作到零接觸無污染；其它室內裝置如感應式燈光、免治馬桶自動掀蓋、閉蓋防噴濺、廁所開窗通風等都是非常人性化的設計，也同時符合防疫宅應有的標配。

全球疫情使我們的居住環境備受考驗，但科技始終來自於人性，賓陽建設對品質安全有卓越堅持，防疫宅設計將成為未為買房的主流趨勢，買房不止是買一個家，更是建構在健康之上的幸福宅，「賓陽悦容莊」16項休閒設施，讓你在家享受宅經濟，不用出門即可享受休閒會館悠閒生活。

賓陽悦容莊

往左100米捷運幸福站

往右100米萬坪運動公園

貴賓專線：(02)2996-9168

新北市新莊區思源路370巷1號

格局規劃：1房、2房、3房

投資興建：賓陽建設股份有限公司

工程營造：建國工程股份有限公司

全案行銷：豪廣國際行銷有限公司

(中時電子報)