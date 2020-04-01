長榮文苑是嘉義縣最大國際級連鎖酒店，緊鄰故宮南院。（長榮文苑提供／呂妍庭嘉義傳真）

嘉義長榮文苑為搶客，自即日起到4月30日止推出開幕住宿優惠，到咖啡廳用餐可參加抽獎，最大獎是免費在長榮文苑吃午餐到年底。（長榮文苑提供／呂妍庭嘉義傳真）

嘉義長榮文苑推多項開幕住宿優惠。（長榮文苑提供／呂妍庭嘉義傳真）

嘉義長榮文苑的親子遊憩空間。（長榮文苑提供／呂妍庭嘉義傳真）

嘉義縣內最大國際級連鎖酒店「長榮文苑」試營運3個月後，今1日正式開幕，面對當前疫情，長榮文苑為搶客，自即日起到4月30日止推出開幕住宿優惠，到咖啡廳用餐可參加抽獎，最大獎是免費在長榮文苑吃午餐到年底。

長榮國際連鎖酒店再添生力軍！長榮文苑酒店自2019年12月21日起試營運，經過3個月的營運調整，將於今正式開幕，為慶祝開幕，今起至4月30日，嘉義長榮文苑推出雙人成行，平日入住高級客房每房2899元優惠，透過官網訂房，再加贈精美小禮及餐飲抵用券。

此外，預訂咖啡廳午餐或晚餐還可享有好禮雙重送，第一重「現場折扣抽抽樂」，結帳時出示身分證件，凡姓名內有「長」、「榮」、「文」、「苑」其中1字即可參加抽抽樂，最低享有結帳金額5折優惠，搭配「歡慶開幕摸摸樂」，每人可獲得活動摸彩券1張，最大獎項為12月30日前不限次數免費享用咖啡廳午餐，其他還有住宿券、雙人下午茶、餐飲抵用券等多項豐富好禮。

(中時 )