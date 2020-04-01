渣打銀行發布2020年第2季全球投資市場展望，指出新冠肺炎疫情蔓延，打亂全球金融市場步調，但各國央行已紛紛祭出降息寬鬆措施，加上政府財政刺激方案，將有助全球經濟在今年下半年回穩，有機會朝向「U 型」復甦。然而短期內仍無法避免經濟停滯，加上市場恐慌情緒尚未消退，在第2季持續看好美元與黃金等避險性資產。

渣打銀行財富管理總處負責人陳太齡表示，「年初以來金融市場受新冠肺炎疫情衝擊，全球股市表現受挫，加上沙、俄產油國價格戰也增加市場波動，不過隨著各國央行輪番啟動貨幣寬鬆，且財政刺激方案火力全開，應可望對全球企業與經濟表現帶來支撐，扭轉經濟衰退的壓力，但仍需持續關注疫情所引發的三大風險：供應鏈中斷、投資消費需求萎縮、恐慌情緒及流動性風險。然而，倘若歐美疫情未在第２季底前獲得和緩，恐導致全球投資、消費需求進一步萎縮，這將是市場最不期待看到的；因此，我們認為當前首要任務仍是全力防疫，快速控制疫情，才能使經濟重回正軌。」

陳太齡表示，預期在第２季美元仍將偏強，但由於持續大規模QE，美元走勢可能在下半年見頂回弱。歐洲與英國同樣因疫情蔓延，重創市場信心，歐洲央行祭出負利率和擴大資產購買計劃的效果仍有待觀察，不過在美元相對偏強的前提下，預期第2季歐元兌美元可能處於1.1區間震盪的走勢，英鎊兌美元則可能落在1.15至1.25 區間震盪，若相關防疫措施奏效，使得疫情獲得控制，則有機會重新站回1.3。

亞洲貨幣方面，疫情衝擊觀光加上東奧確定延期，勢必衝擊日本經濟，連帶不利日圓表現，避險需求與不利因素相互拉鋸，預期日圓可能落在105~112區間波動。人民幣走勢相對於其它貨幣持穩，短線可能在7~7.2偏弱格局，但如果疫情獲得控制，則第2季底有機會回到6.86。

金價方面，沙烏地、俄羅斯能源價格戰未歇，加上原油需求可能因肺炎疫情而銳減，油價持續承壓，短中期可能受制在40元以下；假設美國、沙烏地、俄羅斯能達成協議，則油價有機會回升至每桶45美元的水平。全球政治經濟動盪，持續推升黃金避險需求，各國央行降息與資產購買計畫，也支撐金價表現，加上供給面短缺，渣打銀行預期金價在本季有機會挑戰1750美元。

(中時 )