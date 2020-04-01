新竹男子林春雄和女友黃曉雲等同夥，5年前輪姦邱姓少女還殘忍焚屍，高院更三審認定首謀林春雄及其餘4男女非兩公約情節最重大犯罪，且鑑定結果有教化可能，將5人全判無期徒刑，案經上訴，最高法院駁回定讞。

判決指出，林男 與黃女、同事陳哲儒、何文軒及工作場所認識的友人古志強等5人，知悉邱姓少女為心智缺陷之人，林因得知少女曾罵女友髒話等，心生不滿，2015年5月17日晚率眾押走少女，載到竹林大橋下方空地。

4男輪流毆打她並性侵，邱頭部受傷害倒地不起，林男等人竟任令少女在 夜間人煙稀少處昏迷，離開前去喝酒唱歌，少女因傷重死亡。高院更二審將首謀林春雄判死刑，其餘4男女判無期徒刑

更三審認為林春雄等5人是不確定故意殺人，與預謀計畫性殺人， 在惡性評價上仍屬有別，因兩公約規定「非情節最重大之罪不得判死 」，台灣已實施兩公約，林等5人非最重大的犯罪，不得判處死刑。

更三審表示，林春雄等人送台大醫院鑑定，認定有教化的合理期待 可能性，或不能排除有此可能性，無法以極刑對待；但他們犯行重大至極，仍應量處法定刑中次嚴厲刑，判處無期徒刑，被告及檢方都上訴，最高法院駁回確定。

(中時 )