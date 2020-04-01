蘋果(Apple Inc.)又出手收購了！這一次雀屏中選的是知名天氣軟體 Dark Sky。在確認收購後，蘋果立刻大動作下下架了 Dark Sky 的 Android 版本以及 Wear OS(Google旗下智慧手錶系統)的版本，在 Twitter 上傳出一片罵聲。如果你是 Android 使用者，且是 Dark Sky 用戶的話，不如趕緊想想要找哪一款天氣應用程式(App)來代替更為實際啊！

稍早前，Dark Sky 透過官方部落格宣布被蘋果收購的消息，並且連帶公布被收購之後的進一步計畫。在 iOS 平台上，目前仍舊提供下載(價格3.99美元)，服務不變。Android 平台以及 Wear OS 平台的版本都遭到下架，已經下載的現有使用者則提供支援至 2020 年 7 月 1 日。Dark Sky 網站的天氣預測、地圖、嵌入功能也將在 2020 年 7 月 1 日後服務中止。API(應用程式介面)即日起不再接受新的註冊，現行的 API 會持續提供至 2021 年底。

《9to5mac》指出，由於 Dark Sky 服務相當知名，也被其他服務所用。在蘋果收購 Dark Sky 之後，預計 Carrot Weather、Google Chrome 天氣類擴充程式(extensions)、DuckDuck Go、微軟(Microsoft)、Runkeeper、Yelp 等服務都將或多或少受到影響。

Concept imagines a redesigned Weather app for iOS based on Dark Sky https://t.co/zAj0jKJr7S by @filipeesposito pic.twitter.com/WCDEkePdOF — 9to5Mac.com (@9to5mac) April 1, 2020

本次收購 Dark Sky 之舉，無非就是蘋果計畫更完善 iOS 內建「天氣」App 的一環。回溯歷史，在 iOS 7 時代 iOS 內的天氣 App 是整合 Yahoo Weather 的資訊；在 iOS 8 之後則轉用 The Weather Channel 的天氣資訊。目前 iOS 的天氣 App 可提供全球各地氣象預測，提供了日出/日落時間、降雨機率、濕度、風速、體感溫度、氣壓、紫外線指數等資訊，且查看某地天氣預報時，背景圖片會依照當前的天氣情況而改變(日夜有別、另外會依照多雲、有雲、等情況來變化)。

(中時電子報)