新冠肺炎（COVID-19）疫情全球升溫，我國全力防堵疫情擴散，今（1）中央流行疫情指揮中心說明最新進度，記者會重點如下：

◎今日新增7新冠肺炎確診案例，全數為境外移入；以美國、英國為主要活動國家，有2例是赴美國自助旅遊，其他多為就學及工作。截至目前為止，國內共累計確診329例確診，2例死亡，45人解除隔離。

◎防疫旅館訂出因應指引：觀光局今（109）年4月1日至 6月30日，獎助各縣市提供居家檢疫者入住之合法防疫旅宿，每房每日新台幣1,000元。合法旅宿業者經所轄縣市政府核可後，即能成為安心防疫旅宿。另，被檢疫者無法自理生活，得有一人陪同。

◎加強居家檢疫管理規則：違反規定者除將進行罰鍰外，首次擅離時即應執行強制安置，且不得領取防疫補償，亦將對其加徵必要之費用。

◎採檢指引及通報定義：發燒超過38℃、有急性呼吸道感染、味覺嗅覺異常（新增）者、有肺炎症狀或沒旅遊史但醫師高度懷疑的社區型肺炎、發病前14天有旅遊史或與有國外旅遊者接觸史。社區病患符合任何一個條件，只要不能排除非武漢肺炎，就能送檢。

◎個案資料公開原則：對防疫有幫助者公開，提供一張資訊公開表格給媒體參考。年齡、性別、居住地區、接觸者類型、運輸和公共場合等原則公開；收治醫院、職業職銜、工作內容、服務機構性質等，原則不公開。

◎社交距離：室內1.5公尺、室外1公尺，不符合就請帶口罩。陳時中建議捷運若無法空出間隔就請戴上口罩，高鐵已經宣布全面口罩。學校部分，通風優先，不強制戴口罩。

◎本土個案追蹤狀況：案100、案134 、案156 採檢都是陰性，感染源不明，其中案100發病日已過14天、其餘剩下2-3天就過潛伏期。

◎社交距離管制若進入第2階段，將會禁止娛樂活動。指揮中心表示，除醫療、執行公務、維生等必要性活動，其餘非必要性活動，特別是娛樂活動，均在禁止之列。必要性活動亦須維持室內1.5公尺、室外1公尺之社交距離。

◎案269今首度對外發表聲明澄清絕非如外界「主動接機」說法，也不認識主秘兒子，更無所謂叔姪關係。陳時中坦言，自己第一時間說他們是叔姪關係，因為訊息接收不正確。

(中時電子報)