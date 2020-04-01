別再只是吃泡麵了！外送美食正熱，宅食經濟正夯，為搶攻防疫帶動的「自煮宅經濟」商機，涓豆腐、莫凡彼、鬍鬚張、哈肯舖手感烘焙、黑面蔡*滷春秋、樂檸漢堡，以及魔法咖哩與Pino Pizzeria Ristorante等8家餐飲業者攜手共組「餐飲大聯盟」，堪稱「餐飲業八國聯軍」的業者並各自推出自家最強明星商品組成「聯名居家套餐7日組」的冷凍料理組合，標榜消費者就算一星期在家不出門，一樣能輕鬆嘗名店美食，創餐飲業跨品牌、跨業態與跨菜系聯合促銷先例。

發起「餐飲業八國聯軍」的豆府餐飲集團董事長吳柏勳表示，國家口罩隊40天內拚出92台機器，採取不分你我的團戰，終結口罩荒讓人感動。所以，「餐飲業也應該要團結抗疫」。於是認同此一理念的8家餐飲業者聯合組成聯盟，並共同推出「聯名居家套餐7日組」，希望藉由各家最強的明星商品形塑賣點，搶占攻消費者家中冰箱。

「聯名居家套餐7日組」內的食品菜色也堪稱小小餐飲聯合國，內有訪韓必吃的人蔘雞、台灣傳統美食魯肉飯、四神湯、印尼仁當牛肉咖哩飯、歐式迷迭香烤半雞、夏威夷披薩等主食，還有美式貝果、芋香紫薯土司，以及麩奶泡泡，和世界第一品牌莫凡彼金典巧克力冰淇淋。8家業者齊聲表示，消費者採購回家可以自由配成早餐、中餐、下午茶和晚餐，解凍、加熱簡單兩步驟，10分鐘熱騰騰的世界美食就上桌。

「聯名居家套餐7日組為很多人解決了痛點」，莫凡彼餐飲集團總經理方立寰表示，在疫情影響之下，消費者多是選擇到大賣場購買可方便料理的泡麵、乾拌麵，或是方便保存的罐頭、米糧，大包裝的肉品和料理包一次開封就要吃好久，餐餐泡麵、罐頭也讓人覺得乏味和單調，想吃美食又擔心自己不擅廚藝，改叫外送平台，又卡在僅能選擇25公里內的餐點或小吃，如今「聯名居家套餐7日組」 幫消費者解決了很多問題與麻煩。

上網選購「聯名居家套餐7日組」，除了可幫消費者省下外出用餐麻煩，對目前台灣萬名在家自主健康管理者，也是一個很好的選擇。每組售價3,980元，相當於每餐名店料理150元有找，業者目標每周銷售100組。

(工商 )