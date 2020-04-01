兆豐金在1日召開線上法說會，將朝三大方向展業，包括強化核心業務的獲利能力及持續提高手續費收入占比、深化集團共同行銷及加強與公股金融機構業務合作、優化作業程序及擴增數位金融服務，對於集團旗下各子公司的跨售綜效，主持法說會的兆豐金總經理胡光華指出，因此所創造出來的收益較2019年成長9.31％。

兆豐金控2019年的合併稅後淨利達289.55億元，比2018年的280.93億元成長3.1%，EPS 2.13元，比2018年2.07元成長2.9%；特別2019年兆豐金的交易收益達177.29億元較2018年成長64%，表現亮眼，彌補淨利息及手續費收益略降的差異數，故集團整體淨收益較去年同期成長6%。

在子公司方面，兆豐銀行2019年稅後淨利達246.45億元，比2018年的241.72億元成長2.0%。兆豐票券稅後淨利達26.25億元，比2018年的25.58億元成長2.6%。兆豐證券稅後淨利達10.9億元，相較2018年大幅成長2倍以上，主要是自營與承銷的股票、以及債券投資操作績效表現不錯。

對於新冠肺炎的衝擊，兆豐銀總經理蔡永義指出，兆豐的客戶群以大型企業為主，資金較寬裕，營運布局分散全球，短期影響不大。此外，過去中美貿易衝突升溫時，兆豐便逐漸降低中國大陸曝險，在洗錢防制建置過程中，也因要求客戶提供的文件較為嚴格，流失一些可能是高風險的客戶，因此兆豐的資產品質目前尚屬良好。

兆豐也觀察到，新冠肺炎的疫情對大陸地區的供應鏈影響甚鉅，可能加速廠商在台布局的意願與步伐，可望帶動融資需求。截止至今年3月下旬，兆豐銀行已核貸台商回台專案額度380億元以上，另外衍生的相關財富管理業務量已有4、5億，另有多筆授信案正積極爭取往來，相關效益可望這幾年內陸續顯現。

(工商 )