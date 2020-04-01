嘉義市衛生局人員檢核飯店的餐飲防疫作為。（廖素慧攝）

嘉義市衛生局人員檢核飯店用紅外線熱像儀監測出入人員體溫的防疫作為。（廖素慧攝）

新冠肺炎嚴重衝擊餐廳及旅宿業，市府觀光新聞處及衛生局自2月至3月31日，陸續為業者上防疫課，共有45家餐廳及旅宿業者參加，有14家飯店旅館餐飲部通過衛生檢核。

市衛生局表示，檢核項目包括環境消毒方式正確與否、加強宣導人員手部清潔、食品良好衛生規範管理等，部分業者還主動增加防疫配備，例如耐斯王子大飯店在入口處及每層樓電梯口等處設置自動酒精消毒機，蘭桂坊花園酒店於大廳擺設紅外線熱像儀監測出入旅客體溫狀態，兆品酒店每2小時消毒公共區域，福泰桔子商旅嘉義館提供養生茶。

觀新處表示，14家通過檢核的旅宿業者有耐斯王子大飯店、德爾芙快捷酒店、嘉客亮點旅店、嘉義優遊商旅、國園大飯店、香湖大飯店、皇爵大飯店、里亞行旅、皇品國際飯店、永悅商務大飯店、蘭桂坊花園酒店、麗景商務旅館、兆品酒店及福泰桔子商旅嘉義館，已製發公告，供業者張貼，提升旅客住宿信心，還有6家業者申請檢核中。

(中時 )