接染疫兒揭官場陋習 觀光局主秘降調簡任秘書 16:222020/04/01 中時 潘千詩 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 觀光局前林姓主秘。（本報資料照） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 交通部觀光局同仁染疫事件，揭發隱藏在檯面下的官場陋習；觀光局昨日召開人事評議委員會，確認將林姓主秘撤職，最新消息是，林姓主秘遭撤職後，改調任簡任秘書，新任主秘懸缺目前未定；局內駐桃機旅服中心張主任，也將被調回局本部，由國際組曹逸書科長兼任暫代主任職務。 據了解，人評會中有人提報將「主秘」改掉「組長」，但組長職等跟主秘職等均為11職等，而且觀光局目前組長職缺呈滿額狀態。 對此，觀光局長周永暉說，人事案還要呈報交通部核定。 (中時 ) #觀光局 #職等 #組長 #撤職 #交通部 #主秘 #接待 #染疫兒 #機場 也許您會感興趣 推薦閱讀 在桃機工作男員工中鏢 觀光局證實 15:502020/03/28 生活 中市府：交通部觀光局允補助規畫霧峰生態園區 16:432020/03/28 政治 桃機觀光局員工確診 辦公室急消毒 18:432020/03/28 生活 桃機淪陷 觀光局確診者 傳感染源為官員子 04:102020/03/29 生活新聞 案269證實為觀光局員工 近期未接觸部會官員 15:462020/03/29 生活 遊覽車衝擊大 交通部宣布五項紓困措施 17:392020/03/29 財經 快採檢觀光局主管！王國材：接觸者眾 13:122020/03/30 生活 兒喝咖啡害2人染疫 交部怒拔觀光局主管職務 16:002020/03/30 生活 觀光局主管叫下屬接小孩 交通部要拔官降調！ 16:272020/03/30 政治 接機染疫懲處擴大 旅服中心主管也記大過 15:372020/03/31 生活 生活熱門新聞 師大理工男確診 學生憤怒爆內幕：校方早心裡有數 - 生活 不平靜！劉真、郝柏村相繼辭世 命理師曝玄機 - 生活 台確診27人嗅味覺失靈 張上淳：疑與歐美病毒演變有關 - 生活 感染源不明！一看確診師大生足跡...網驚呼學校不妙了 - 生活 一週湊12片口罩？網驚：不會買的人一堆 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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