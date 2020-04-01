交通部觀光局同仁染疫事件，揭發隱藏在檯面下的官場陋習；觀光局昨日召開人事評議委員會，確認將林姓主秘撤職，最新消息是，林姓主秘遭撤職後，改調任簡任秘書，新任主秘懸缺目前未定；局內駐桃機旅服中心張主任，也將被調回局本部，由國際組曹逸書科長兼任暫代主任職務。

據了解，人評會中有人提報將「主秘」改掉「組長」，但組長職等跟主秘職等均為11職等，而且觀光局目前組長職缺呈滿額狀態。

對此，觀光局長周永暉說，人事案還要呈報交通部核定。

(中時 )