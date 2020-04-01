《日股》憂東京封城 日股重挫4.5％ 16:142020/04/01 時報資訊 柯婉琇綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 投資人擔心新冠肺炎疫情持續升高，可能導致全球經濟衰退、企業獲利與股利大減，以及迫使首都東京封城，周三日經225指數收跌4.50%，為18,065.41點。東證一部指數收跌3.70%，為1351.08點。 交易員表示，投資人正在觀望日本政府是否將宣布全國進入緊急狀態與東京封城。稍早前共同社報導，東京周三新增逾60名新冠肺炎確診患者。日本經濟再生大臣西村康稔表示，專家會議上有許多人對東京的疫情表現強烈的危機感。 (時報資訊) #全國 #東京 #封城 #日股 #指數 也許您會感興趣 推薦閱讀 東京籲宅在家 安倍夫人賞櫻挨轟 04:102020/03/28 國際大事 別走到封城那一天 04:102020/03/28 時論廣場 武漢封城：鍾南山李蘭娟驚心動魄5天決策秘辛 16:332020/03/28 兩岸 台灣會封城嗎 04:102020/03/30 時論廣場 1分鐘看世界》東奧確定日期 東京恐封城 05:022020/03/31 國際 《日股》日經指數早盤收漲0.78％ 東京封城題材股走高 12:162020/03/31 財經 《日股》憂東京恐封城 日股升轉跌 16:312020/03/31 財經 義封城奏功 西確診暴增超陸 04:102020/04/01 國際大事 《日股》憂疫情重創經濟、企業獲利 日經指數早盤跌0.94％ 11:422020/04/01 財經 《金融股》國泰證4月投資氣象 黃金陽、日股及礦業陰 15:232020/04/01 財經 財經熱門新聞 慘！這2檔炸死散戶 小心還有未爆彈 - 財經 獨》千張保單狂降息 國壽美元宣告3.15％引爆怒火 - 財經 - 工商 有救了！川普找大咖喬油價 油市逆天復仇 - 財經 4天連假恐有大事…散戶明天賣光或抱股？ - 即時 美「1億打」手套轉單台灣 北部毛紡業者：錢很難賺 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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