投資人擔心新冠肺炎疫情持續升高，可能導致全球經濟衰退、企業獲利與股利大減，以及迫使首都東京封城，周三日經225指數收跌4.50%，為18,065.41點。東證一部指數收跌3.70%，為1351.08點。

交易員表示，投資人正在觀望日本政府是否將宣布全國進入緊急狀態與東京封城。稍早前共同社報導，東京周三新增逾60名新冠肺炎確診患者。日本經濟再生大臣西村康稔表示，專家會議上有許多人對東京的疫情表現強烈的危機感。

(時報資訊)