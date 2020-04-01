豆府（2752）、莫凡比、鬍鬚張等8家餐飲業者組成「8國聯軍」抗疫聯盟，推出「聯名居家套餐7日組」搶攻「自煮宅商機」。業者表示，聯盟洽談10天便成軍，初期目標每周銷售100～200組、首階段銷售達1000組，若反應良好，參與陣容及提供產品可進一步拓展。

新冠肺炎疫情衝擊消費者來店消費意願，使餐飲業者營運面臨嚴峻考驗。豆府表示，3月集團來客數雖與去年同期相當，但低於預期逾15％。莫凡比3月業績年減達3成、樂檸漢堡3月來客數年減約2成，魔法咖哩3月營收年減達3成，且預期4月狀況仍不理想。

莫凡比總經理方立寰表示，此次參與的8家業者先前均已推出冷凍料理產品，對此發想組成「8國聯軍」聯盟，且洽談10天便成軍，由莫凡比負責銷售通路及配送資源，盼結合眾家力量發揮綜效，擴大目標客群及潛在市場商機範疇。

方立寰表示，此次「聯名居家套餐7日組」初期目標每周銷售100～200組，首階段目標銷售達1000組，若市場反應良好，將進一步拓展參與陣容及提供料理，包括馬辣、米哥烘培、野宴燒肉、勝博殿、檀島咖啡等業者均有參與意願，未來亦可能加入成為生力軍。

(時報資訊)