明天將進入清明節4天連續假期，交通部高速公路局預估，今日下午5時過後，國道將出現第一波返鄉車潮，加上下班時段車輛，預估都會區路段會塞到晚間9時以後，交通量比平常多1成。至於4天假期中，明天會是國道交通最繁忙的一天。

根據歷年資料顯示，清明節假期的國道交通量僅次於農曆春節，明日連假首日交通量預估為124百萬車公里，是連假最高，國道車流以南下為主且集中於白天，易壅塞路段包括國1楊梅至新竹系統、彰化系統至埔鹽系統、國3三鶯至關西、烏日至霧峰以及國5南港系統至坪林，行車時間是平時的4至5倍。

4月4日的國道車流將轉為北向為主，高公局預估車潮性質包括旅遊、掃墓及收假，易壅塞路段有國1西螺至埔鹽系統、南屯至后里、新竹系統至竹北、國3關西至大溪、大山至香山、竹山至中興、霧峰系統至霧峰、國5頭城至坪林以及國6舊正至霧峰系統，行車時間是平時的3至7倍。

(中時 )