波音公司所生產的最新式加油機KC-46飛馬座(Pegasus)，自問世之後就麻煩不斷，最近又出現新的問題，那就是會漏油。波音公司確認，美國空軍將其認定為「第一類故障」，也就是「嚴重缺陷」的意思。

空軍科技(Airforce-Technology)報導，根據美國空軍的新聞稿，一些KC-46加油機遭受「燃油洩漏過多」的困擾。美國空軍的聲明說，現在美國空軍正在和波音公司一起找出根本原因，並採取糾正措施。

KC-46有多餘燃油保護裝置，以防止洩漏。但是，機組人員仍然在飛機的燃料艙之間，發現了洩漏的燃料，顯然保護裝置不太全面。

波音在發給空軍的一份聲明中說，有16架KC-46需要維修燃料系統，現在波音公司已經完成了7架加油機的維修工作。

聲明說，波音公司在查覺問題後，以最緊急的態度，並對其他飛機進行修理。每架飛機的修復大約需要10天。

波音對於美國空軍將此事發布出來感到失望，他們強調已經改進修正了問題。

KC-46的問題不少，包括加油管中出現碎片，加油臂與飛機連接容易斷開，以及貨艙鎖會不明鬆脫；以及其遠程視覺系統（RVS）軟體的故障。

波音已自掏腰包支付了超過35億美元的修復資金，用於改善上述的種種技術問題。

雖然問題百出，但是飛馬座加油機計畫已「大到不能倒」，美國空軍還是在3月初接受了第31架KC-46，也得到日本航空自衛隊的訂單。

(中時電子報)