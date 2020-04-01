101購物中心今年母親節檔期將自4月9日開跑，為刺激消費，母親節促銷首度納入中國信託全卡友享有聯名卡優惠，在既有的20萬聯名卡友外，新增加逾600萬潛在消費者，回饋率最高可達13%，雖然疫情的負面因素仍在，但仍力拚今年業績與去年持平。

台北101表示，今年1~3月受到疫情影響，來客數與業績都較去年同期減少約30%，主要在於外籍旅客人數幾乎是「歸零」，但以精品銷售來說，會員的消費筆數成長近30%，也因於館內精名品等150個品牌有23個品牌來自法國，而在母親節檔期推出「法式優雅庭院」與「ELLE法式露天咖啡」，以分流方式提供VIP會員更多日常消費空間。

為了回應不少國際精品包括Richemont、Chanel等的人員配置需求，亦將自6日起縮短營業時間，延後開店與提前閉店1.5至2小時，101強調，主要是因應精名品櫃位風險控管，在分區、分天上班前提下，縮短營業時間可進一步讓單日上班員工工時合理化。

今年迎來加碼母親節，101全館150家精名品推出逾百件獨家商品，其中每年貢獻高達18%業績的館內國際頂級珠寶腕表，更推薦五大獨家夢幻逸品包括伯爵PIAGET的Sunlight Journey鑽石腕表等、寶璣BREGUET的那不勒斯王后鑽表、BOUCHERON的Animaux動物系列、HARRY WISTON的Berry Cluster紅寶與MIKIMOTO的Akoya珍珠等，101指出，以三月來說，精品商品到貨齊全，且貨量比往年多出15-20%，光是會員貢獻就有10%以上成長。

(工商 )