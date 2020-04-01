迎接母親節到來，Global Mall新左營車站首波母親節檔期《初夏採購節》，將於4月2日起跑至4月22日，以「超值回饋、超級療癒、超前安心佈署」三大主題，祭出三重好康吸客。

第一重4月2日至22日活動期間，刷Global Mall聯名卡當日單卡累計消費滿2,000元送100元禮券，第二重GMpay綁定Global Mall聯名卡單店單筆首刷滿888元即送100點點數，第三重為獨家與日本知名LINE貼圖「YOSISTAMP呦嘻百分百」合作，推出滿額獨家會員禮，像是造型折疊購物袋、陶瓷密扣碗、直傘等，此外更針對送禮及聚餐，精選防疫美麗超值商品，包括肌膚保養、服飾配件等8折起，還推有免下車美食快取「得易速」服務，超過50種外帶美食，只要電話事先預定餐點，即有專人將美食送到車旁，讓整個母親節歡樂不間斷。

為能緩和防疫的緊張氣氛，Global Mall新左營車站首波母親節推出多項暖心回饋，在4月2日至22日活動期間，刷Global Mall聯名卡當日單卡累計消費滿2,000元送100元禮券，再加上使用GMpay綁定Global Mall聯名卡單店單筆首刷滿888元即送100點點數，回饋超優惠。此外，若綁定國泰世華信用卡使用GMpay消費，當日單筆首刷滿1,000元送100點點數，還有整年度的「天天刷GMpay點數四倍送」超值划算。Global Mall新左營車站更加碼「初夏點點兌好禮」活動，使用iMall會員卡扣點，即可兌換多用途隨身包、隨身保溫袋及超萌小鹿抱枕等實用好禮。

今年母親節檔期，Global Mall新左營車站更主推療癒系佈置，與總下載數超過2億的日本知名LINE貼圖「YOSISTAMP呦嘻百分百」獨家合作推出僅在東京車站出現過的應景站長造型佈置，希望能讓往來的旅客跟著兔兔、熊熊一起笑一下，解百憂超療癒，同時還可享會員拍照打卡天天享50點活動。

Global Mall與「YOSISTAMP呦嘻百分百」更獨家推出多款聯名來店禮，4月2日至5日憑ikids卡不限金額發票即可兌換限量「YOSISTAMP造型氣球」，刷Global Mall聯名卡還有多項限量好禮，刷聯名卡單日累計消費滿2,000元以上，4月2日至5日可獲「YOSISTAMP造型折疊購物袋」，4月9日至12日可獲「YOSISTAMP直傘」；此外，4月16日至19日，iMall會員單日單筆消費滿1,000元，可獲「YOSISTAMP陶瓷密扣碗」。

防疫也要讓心情美麗， Global Mall新左營車站推薦MOBO「柔滑細肩長洋裝」展現簡單休閒風格，原價1,080元，優惠價899元；以及甜美華麗0918服飾全面優惠價1折起；BTU百達遊「經典凱蒂小巧後背包及萬用側背包」，透過配件增添亮彩，原價2,460元，優惠價1,580元。而長時間戴口罩，肌膚清潔及保濕相當重要，康是美「Curel珂潤潤浸保濕深層乳霜」提升肌膚保濕清爽，推薦價920元、康是美「Curel珂潤潤浸保濕洗顏慕絲」徹底清潔臉部，推薦價480元。天然食品養身也是一大要點，高仰三「破布子」細火慢熬保留原汁原味，原價250元，優惠價200元。

母親節搭配療癒系甜點，幸福加分，4/1~4/30「手信坊」快閃店，手作銅鑼燒及草莓大福，限量優惠價1個60元，2個100元。想在家團聚過母親節，Global Mall新左營車站免下車美食快取「得易速」服務，超過50種外帶美食，只要電話事先預定餐點，即有專人送到車前，像是「塔庫先生」卡滋豬排咖哩飯套餐，原價215元，優惠價190元；「頂呱呱」辣味爽口餐，包含辣味雞塊、薯條、口袋披薩等，原價210元，優惠價165元；還有「21plus」主廚烤腿輕沙拉加冰茶，原價190元，優惠價160元。

Global Mall新左營車站防疫超前佈署，不僅陸續推出八點8折優惠、與外送平台Uber Eats攜手合作、「得易速」免下車外帶服務，更全力推動防疫措施，打造安心商場，全館消毒，各出入口備有酒精消毒液，餐廳用餐區、親子樂園、公共區域強化消毒措施；娃娃車租借使用，租借歸還後及下次使用前，全車酒精消毒；參與館內活動主動進行手部酒精消毒。此外，更要求全體員工配戴口罩、每日兩次測量體溫。

接下來針對館內活動舉辦，將會加強參加人數的管控，並讓顧客彼此間距加大，針對排隊動線跟電梯站立距離，也會貼上地貼，提醒顧客保持安全距離，同時加強宣導進入館內配戴口罩。

(工商 )