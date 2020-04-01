蔡英文總統今天（1日）宣布新冠肺炎紓困規模達1兆500億元，7,000億元是融資貸款，3,500億元為現金紓困部分，其中有1,500億元必須透過修法追加特別預算，行政院明天將加開臨時院會，通過「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例」修正案外，院會後記者會也將宣布擴大紓困振興的預算與內容。

行政院長蘇貞昌昨天拋出紓困規模1兆元，包含原特別預算600億元及蔡總統加碼的移緩濟急與基金400億元；移緩濟急與基金再加碼1,000億元，以及央行、郵政儲金、公營銀行等融資貸款額度7,000億元，共達9,000億元，另外也將依據預算法第79規定，辦理追加特別預算1,000億元。

但蔡總統今天宣布紓困規模為1兆500億元，其中7,000億元是央行、郵政儲金、公營銀行等貸款額度，3,500億則為現金紓困部分。Kolas解釋，昨晚政院再度針對紓困額度開會討論，將修法追加的特別預算提高為1,500億元，在院會確認之前，都仍存在小幅變動可能。

行政院若要追加特別預算，須先修正「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例」，並送行政院會通過，接著再經立法院三讀，接續才能提出追加特別預算1,500億元，並經立法院同意執行。行政院官員表示，明天雖為清明連假，不過為了縮短立法時間，行政院將加開臨時院會，修正特別條例，同時也會舉行會後記者會對外說明擴大紓困振興的預算與內容。

(工商 )