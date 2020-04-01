新冠肺炎疫情延燒，原本不太愛帶口罩的歐美人現在為了健康，外出也多會帶口罩，就連英國女王也不例外，還會隨著服裝、帽子搭配，配戴各式繽紛口罩！戴口罩也可以很時尚！松山文創園區打造【Wearing masks is FASHION】特展，即日起至年6月29日於松菸小賣所展出，透過展覽呈現生活視角，記錄疫情所帶來的穿搭變化！

展場運用格柵空間的設計，輔以漸層炫麗的燈光效果，打造具時尚美學的奇幻空間。（松山文創園區 提供）

本次展覽邀請服裝設計師Doris Lin結合時事議題，以「口罩」做為展覽主題，分享設計師角度的生活觀察與結合口罩的時尚穿搭繪圖，將口罩打造為時尚防疫神器，進而引導民眾從日常生活養成美學意識，並鼓勵民眾做好防疫措施。

縱觀近一百年生活史，時尚與時事的變化密不可分，1920年代，女權運動的崛起與戰後男性人口減少，讓更多女性投入勞動市場，促使CoCo Chanel翻轉時尚，讓女性穿著轉為輕鬆舒適，提高工作效能；時至今日，新冠病毒疫情全球擴散，口罩成為全民瘋搶的防疫物資，戴口罩成為一種「時事的時尚」。

Wearing masks is FASHION特展，展覽結合時事議題，讓戴口罩也可以很時尚！（松山文創園區 提供）

本次展覽設計師Doris Lin記錄時尚配合時事的發展，所更新的穿著記錄，滿足觀展民眾對於時尚的好奇，進而思考口罩與服裝的搭配美學，超前部屬自我時尚穿搭；展場運用格柵空間的設計，將「FASHION」與「MASK」兩個展覽主軸，透過分層的視覺效果呈現於格柵上，輔以漸層炫麗的燈光效果，打造具時尚美學的奇幻空間！

新冠肺炎持續延燒，松山文創園區也希望透過推出【Wearing masks is FASHION】特展，以正面的角度探討生活型態的改變，邀請大家一同戴起口罩參觀展覽，也提醒大家這陣子要勤洗手、多運動增加免疫力，也盼疫情早日平歇，還給大家安全平樂生活。

(中時電子報)