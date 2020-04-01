苗栗夏禾幼兒園發揮熱心公益的精神，募集發票捐贈創世苗栗院。（創世苗栗院提供／何冠嫻苗栗傳真）

迎接兒童節，苗栗夏禾幼兒園發揮熱心公益的精神，化身為拯救植物人的「愛心小超人」，募集發票捐贈創世苗栗院，幫助社會上的沉睡天使。

創世苗栗院說明，發票是創世基金會安養植物人的收入來源之一，電子發票政策的推動下，導致募集的張數連年下滑，加上今年新冠肺炎影響，園遊會、餐會、愛心義賣與街頭募發票等活動，皆被迫取消，嚴重衝擊安養院服務。

1日夏禾幼兒園的小朋友熱心捐發票，創世苗栗院表示，孩子們年紀小，盡自己的力量幫助他人，如同小超人一樣拯教世界，創世義工也製作「角書籤」感謝孩子們熱心參與公益，盼能成為孩子們最有意義的兒童節禮物。

創世苗栗院安養51位植物人，創世苗栗院指出，疫情持續升溫，將面臨資源匱乏困境，盼在防疫前提下，廣邀莘莘學子一同樂捐發票，並鼓勵民眾繼續支持「順手捐發票」，也可每月300小額捐款助植物人尿布，或直接郵寄奶粉、尿布等物資至創世苗栗院（苗栗市站前一號4樓），詳情可洽愛心專線：(037)275-848，劃撥帳號：22343298

(中時 )