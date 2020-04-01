有日本媒體報導稱，大陸駐日大使孔鉉佑私下透露，中方正研究同意台灣以觀察員身份加入世界衛生組織。大陸駐日使館1日澄清，是假消息，大陸國台辦1日下午也重申，世衛組織涉台問題上，必須在一個中國原則下處理，捨此別無他途。

大陸國台辦發言人朱鳳連1日表示，關於世界衛生大會涉台問題，台灣個別媒體以訛傳訛，大陸駐日使發言人已發表談話，對假消息進行嚴正駁斥。

朱鳳蓮說，「我要重申的是，在世界衛生組織涉台問題上，必須在一個中國原則下處理，捨此別無他途」。

大陸駐日使館稍早則稱，對這種罔顧事實、憑空杜撰的報導感到震驚和遺憾。

陸駐日使館表示，WHO是由主權國家組成的聯合國專門機構，台灣參與WHO等國際組織活動，必須在一個中國原則下通過兩岸協商作出安排，這是中方的一貫立場。需要強調的是，沒有人比中國中央政府更關心台灣同胞的健康福祉。

陸駐日使館表示，根據中方同WHO達成的安排，台灣地區的醫療衛生專家可以參加WHO相關技術會議，有需要時WHO專家可赴台灣地區進行考察或提供援助。台灣地區能夠及時獲取WHO發布的全球突發公共衛生事件信息，台灣地區發生的突發公共衛生事件信息也能夠及時向WHO通報。這些安排都確保了無論是島內還是國際上發生突發公共衛生事件，台灣地區均可及時有效應對。

(旺報 )