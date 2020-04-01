曾參演美劇《超少女》、《海濱帝國》的21歲美國女星奧利維亞尼卡寧 （Olivia Nikkanen）於美國時間31日宣佈自己確診患上新冠肺炎。奧利維亞表示，自己曾要使用吸入器幫助呼吸：「我現在感覺好一點了，我的胸口仍有點緊，這真是很可怕。」

奧利維亞表示自己曾發高燒到攝氏39.1度，之後就失去了味覺和嗅覺，又感到喉嚨痛，「我覺得自己很幸運，可以留在家中，完全康復。」此外，近日在直播節目中和紐約州長哥哥鬥嘴的49歲CNN新聞節目主持人克里斯古莫（Chris Cuomo），宣布確診新冠肺炎，表示已自我隔離，節目都在家中的地下室錄製。

曾為音樂愛情喜劇《K歌情人》製作配樂的亞當史萊辛格（Adam Schlesinger）也確診，52歲的他才華洋溢，曾入圍奧斯卡金像獎及10度入圍艾美獎，並曾獲艾美獎及葛萊美獎的肯定，他的律師向《綜藝報》證實，「他病重且服用大量鎮定劑，和大部分的病人一樣使用呼吸器，但沒有人跟我說過是『昏迷』狀態」，他至今已住院一個多星期，並接受完備的治療，律師透露，醫生不願做出預測，因為關於這種疾病的很多事情仍然未知。

(中時 )