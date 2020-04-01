公務人員退撫基金今（1）日公布最新經營操作績效，今年前2月自行經營方面，固定收益為7.12億元、收益率0.3％，資本利得則出現損失51.16億元，收益率-5.03％，至於委託投信經營更大幅虧損146.57億元，收益率-5.7％，合計整體虧損190.61億元，收益率-3.2％。

(工商 )

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