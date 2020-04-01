退撫基金染疫也失血！ 前2月虧損190億元 16:422020/04/01 工商 呂淑美 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 公務人員退撫基金公布最新經營操作績效，前2月合計整體虧損190.61億元。(圖/中時資料照) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 公務人員退撫基金今（1）日公布最新經營操作績效，今年前2月自行經營方面，固定收益為7.12億元、收益率0.3％，資本利得則出現損失51.16億元，收益率-5.03％，至於委託投信經營更大幅虧損146.57億元，收益率-5.7％，合計整體虧損190.61億元，收益率-3.2％。 (工商 ) #虧損 #經營 #收益率 #退撫基金 #公務人員 也許您會感興趣 推薦閱讀 中興通訊 今年衝刺5G終端產品 04:092020/03/29 全球財經 天道盟同心會經營仙人跳 中壢警逮4惡徒 13:592020/03/29 社會 停牌原因揭曉！裕隆去年大虧244億元 首度減資彌虧 19:022020/03/30 財經 大虧244億元 裕隆首度減資 04:102020/03/31 財經焦點 《汽車股》裕隆去年虧1.55個股本 擬動用特別盈餘公積＋減資補虧 08:012020/03/31 財經 去年虧損大幅減少 愛地雅早盤漲停 11:402020/03/31 財經 氣候變遷、中美貿易戰衝擊 龍燈去年每股虧損2.64元 17:402020/03/31 財經 慘烈！ 勞動基金截至2月已虧損1500餘億 10:272020/04/01 生活 重災！勞動基金前2月暴虧1500億 3月更慘 11:272020/04/01 財經 截至2月勞動基金虧損逾千億 基金局：3月要有心理準備 15:042020/04/01 生活 財經熱門新聞 慘！這2檔炸死散戶 小心還有未爆彈 - 財經 獨》千張保單狂降息 國壽美元宣告3.15％引爆怒火 - 財經 - 工商 有救了！川普找大咖喬油價 油市逆天復仇 - 財經 4天連假恐有大事…散戶明天賣光或抱股？ - 即時 美「1億打」手套轉單台灣 北部毛紡業者：錢很難賺 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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