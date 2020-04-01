《食尚玩家》1日舉行史上第一次防疫線上直播，莎莎、威廉、風田、哈孝遠、麥克斯、張立東、納豆、梁赫群、舒子晨、夢多、張文綺首度體驗網路媒體聯訪，莎莎賣關子表示，她跟交往10多年的男友有事先好好聊，才邀請他來節目上「拍婚紗」，「第一集就有婚紗內容，還算是開胃菜、小菜一碟，後面又有做了一個意想不到的事情。」她分享製作單位很有誠意，一整個結婚流程都設計好，「婚紗費用都省下來了，然後做了很多新娘子的事情，包含試吃喜餅等等。」難得穿上婚紗的她，被問是否會有結婚的衝動或者有憧憬的婚禮形式？她神秘兮兮地說：「到時候看播出後就知道了。」

哈孝遠昨日替兒子舉辦滿1歲的生日和抓周活動，他表示準備了80顆籃球、雞腿和計算機，接著打趣說：「兒子只抓一個，計算機，籃球都不抓，可能是有看過爸爸的球賽。」大夥都猜兒子未來的職業可能是會計師、店員，納豆突如其來地回：「爸爸的遺產。」無釐頭的回應笑翻眾人。至於未來還會不會有孕育第二胎的計畫？他靦腆地說，如果老婆靠很近地暗示我，我就會回：「請靠我1公尺遠，不然我要跟陳時中講！」言下之意無造人的打算，他回歸正經回：「現在在演藝圈小有成就，不想太快生第二個。」

(中時 )