國民黨花蓮縣黨部主委張峻續任，今接下國民黨主席江啟臣頒給的主委派任書，張峻強調，國民黨的改革目標必須與時俱進，對青年的栽培和讓年輕族群認同勢在必行，縣黨部將啟動青年從政培養人才計畫，廣納各界建言。

國民黨中央今召開中常會，22縣市黨部主委全數派任，花蓮縣黨部主委由縣議會議長張峻續任。未來國民黨緊密結合中央及各縣市的黨職、公職，以及同志，為改革之路而奮鬥。

張峻表示，接地氣與親民是縣黨部辦公室的規劃主軸，將規劃成一個更為舒適便捷，且更具年輕化、資訊化的優質辦公場域，也讓接受服務的民眾和訪客有賓至如歸感受，以及諮詢暢談的舒壓空間。

張峻受訪表示，國人期待國民黨浴火重生，大破大立，而非只是聽見改革的起跑線槍響，卻又走著回到舊了思維的老路口，希望黨內有更多振聾啟聵之聲，並凝聚更多的人才和黨員朋友，如此才能讓國民黨走出低谷，向上爬升。

張峻說，國民黨的改革目標必須與時俱進，對青年的栽培和讓年輕族群認同勢在必行，每四年的一次大選，就有跨越四個年齡層的首投族，未來縣黨部將著重於青年從政的培養和人才的廣納。

(中時 )