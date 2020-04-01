國內中華職棒堅持4月11日開打，雖然中職宣稱配合政府防疫，禁止球迷入場，然而根據中央流行疫情指揮中心的認為，球員之間仍要遵守安全「社交距離」，球員休息室需要管制空間與人數，球員想要排排站就要戴口罩！

中職欲閉門開打，但是配合政府防疫，中職採取最高規格防疫措施，球場工作人員、球員、媒體等所有進出入，必須賽前登記造冊，當場確認身分，不開放任何閒雜人等。

不過，光是控制場內外周邊人員並不夠，防疫與比賽一樣，焦點仍然落在球員本身，中央流行疫情指揮中心表示，中職比賽的球員休息室必須依照社交距離注意事項的原則，維持室內1.5公尺、室外1公尺的距離，做不到就要戴口罩。

也就是中職比賽時，球員休息室不能看到球員擠在一起排排站、排排坐的畫面，球員與球員之間至少要有1公尺以上的距離，指揮中心發言人莊人祥說，室外可以不戴口罩、但是球員必須拉開距離，反正沒觀眾，球場空間變大了。

(中時 )