搶攻連假申辦商機，vivo今(1)日起於遠傳(4904)門市正式開賣vivo Y12，主打6.35吋大螢幕、5000mAh超大電池，空機價格4990元，搭配遠傳指定資費方案，就可以用0元購機，vivo也持續增強售後服務，強化六大貼心售後保障，強化與鞏固台灣客戶。

vivo Y12為6.35吋19.3:9水滴螢幕，螢幕佔比高達89%，配合專為單手操作的全螢幕手勢，搭載12nm製程工藝的八核心處理器，配備3GB記憶體與64GB容量，內建5000mAh大電量的vivo Y12，並結合智慧省電技術。

照相方面，vivo Y12採用800萬畫素前置鏡頭，收集全球百萬張人臉圖片資料庫，運用AI演算法，依使用者的年齡、性別、膚色、表情和臉部特徵等進行進行客製化美顏，提供最合適每個人的自然美顏效果，vivo Y12後置三攝鏡頭分別為1,300萬畫素後置主鏡頭、800萬畫素120度AI超廣角鏡頭和200萬畫素景深鏡頭，容納更寬廣的視野。

vivo也持續強化售後服務，即日起購買vivo手機可享「業界最長15日新品換貨」、「終身維修免費到府收送」、「終身免檢修費」、「保固內原廠殼和原廠保護貼免費換」、「終身免費手機健檢」、「長期服務始終如一」等六大貼心售後保障。

(時報資訊)