去年度租金補貼申請踴躍，經地方審查結果，全國有7萬2792戶符合資格，超出原計畫額度，為照顧弱勢民眾，營建署表示，中央會依地方增加編列自籌款比率，對等加碼補助，讓提出申請符合資格的民眾，可全數獲得補貼。

營建署表示，去年住宅補貼方案原計畫戶數6萬5963戶，申請戶數高達8萬7209戶，符合資格者7萬2792戶，超出計畫額度6829戶，許多地方政府建議中央增加租金補貼戶數。

考量去年9月試辦的單身婚育租金補貼方案，申請戶數未額滿，經行政院同意，可將賸餘經費流用於租金補貼，但基於中央及地方共同負擔經費原則，複審合格戶數超過計畫戶數的部分，須地方政府配合編列自籌款，營建署再依自籌款比率對等增加補助經費，以協助弱勢家庭減輕租屋負擔。

營建署指出，超出計畫額度的6829戶，地方政府政府皆同意增加補貼戶數，已自今年3月起陸續核定，並以公文通知民眾，如今年3月底尚未收到審查結果的申請人，可逕向申請時戶籍所在地的直轄市、縣（市）政府查詢。

另外，營建署也提到，今年度住宅補貼將擴大辦理，並放寬申請資格，相關法規已進行預告中，預定今年6月底發布，屆時想申請的民眾可再留意政府的公告，到內政部不動產資訊平台的住宅補貼專區瀏覽查詢相關資訊。

營建署,租金補貼

(中時 )