韓式連鎖餐飲集團豆府（2752）2020年原訂加快旗下品牌展店步伐，惟受新冠肺炎疫情衝擊，門市來客數仍受影響。董事長吳柏勳坦言，目前展店計畫將暫趨保守，籌備中的3家新店仍將如期在上半年陸續開出，其他展店計畫進度則暫時延後。

豆府目前旗下品牌有涓豆腐、銅盤、北村豆腐家、韓姜熙的小廚房，加上透過代理跨足非韓系料理的飛機河粉，2019年合計新展12家店，帶動合併營收創13.95億元新高，年增26.17％，稅後淨利亦創1.3億元新高，年增13％，每股盈餘（EPS）6.66元。

受惠展店效益持續顯現，豆府2020年2月自結合併營收1.21億元，雖月減22.85％、仍年增7.99％。累計1～2月合併營收2.78億元，年增達30.42％，雙創同期新高，受新冠肺炎疫情影響相對較輕。

不過，隨著新冠肺炎疫情日益嚴峻，吳柏勳坦言對營運影響已見擴大，3月集團門市總來客數雖持平去年同期，但低於內部預期逾15％。因此，集團原定擴大新展14～16家的目標雖尚未調整，但展店進度將較原先預期延後。

吳柏勳指出，包括新燒肉品牌在內，集團目前共有3家新店籌備中，將如期在上半年陸續開幕迎賓。至於其他仍在洽談條件的展店計畫，進度則會稍微延後。同時，集團也緊鑼密鼓加快新冷凍商品研發，包括豆腐煲、辣炒年糕、人蔘雞湯等。

(時報資訊)