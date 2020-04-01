受新冠肺炎影響，餐飲業營運衝擊，經濟部今(1)日起公告「經濟部推動餐飲業上架外送服務方案補助作業要點」，編列1.65億元經費，預計補助1.1萬家首次導入外送服務的餐飲業者，每家補助上限1.5萬元，協助餐飲業者擴大銷售、增加營收、進行數位轉型。

經濟部表示，目前的外送服務包括上架、拍照、點餐自取、行銷服務、專區推廣、滿額折抵、免運活動、配送服務、汽車貨運業透過數位平台進行餐飲接單等，因許多餐飲業者沒有導入外送服務的經驗，因此經濟部先幫忙找出外送業者的服務內容與計價方式，讓餐飲業者可以自行選擇。

另外，餐飲業者亦可透過商圈或公協會與外送業者洽談更優惠之方案等，有意願參與的外送業者自即日起可依據補助作業要點向經濟部線上申請，經濟部將依其服務對象、服務內容、計價方式及抽成比率等進行了解，通過後會公告外送業者名單與服務內容，供餐飲業者自行選擇最適合的外送方案。

經濟部表示，餐飲業者與經濟部公告的外送業者完成簽約及導入外送後，先由外送業者代墊補助款，由契約價金中先扣除，再由外送業者代餐飲業者向本部申請補助款，以減省餐飲業者申請補助款的行政手續與成本。

(時報資訊)