什麼是基建產業？進入2020年萬物聯網時代，基建產業已經不是傳統的鋼鐵及水泥，而是網路及資料分析。瑞銀財富管理投資總監辦公室香港股票主管李智穎指出，智慧基建是智慧城市的骨骼，未來5G技術將加強智慧手機、醫療保健系統、工業營運及交通網絡等科技與生活的連接，相關企業的盈利能力也較強勁。投資者應把目標鎖定在「推動者」（如電信營運商和晶片製造商）和「顛覆者」（如電商巨頭和雲計算領導者）身上。

智慧基建應用非常廣泛，觸及個人生活、工業生產及能源消耗等各個方面，李智穎將之歸納為6大領域：一、5G等相關技術，譬如人工智慧、物聯網、大資料及雲計算；二、工業物聯網系統；三、電動車基建；四、新能源，包括太陽能等可再生能源；五、醫療保健；六、智能傳統基建。

李智穎針對中國5G市場發展發表最新看法，一、新冠肺炎重擊傳統經濟，卻觸發了一些結構性轉變，尤其刺激線上服務及支援、軟/硬體解決方案等需求。二、中國計畫在2020年將5G網路覆蓋範圍擴展到330多個城市，並建設100至110萬個5G基站。未來5年（2020年至2025年），如此大規模的推廣成本將達到1300億至2180億美元，是迄今為止全球數額最大的。三、投資者應把目標鎖定在「推動者」（如電信營運商和晶片製造商）和「顛覆者」（如電商巨頭和雲計算領導者）身上。

中國政府已把發展和推廣5G作為一個具有戰略意義的事情。多年來，中國已經調動了大量資源，它的支出計畫是迄今為止全球範圍內最龐大的，並且政府已指示國內電信企業儘快推出5G服務。

到2019年11月，中國有50個城市提供5G服務，比其他任何國家都多。中國計畫在2020年將5G網路覆蓋範圍擴展到330多個城市，並建設100至110萬個5G基站。官方估計，未來5年（2020年至2025年），如此大規模的推廣成本將達到1300億至2180億美元，是迄今為止全球數額最大的。

(時報資訊)