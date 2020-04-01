頭份蘆竹湳社區是頭份市區內保存最完整的三合院傳統聚落，苗栗縣傳統聚落文化協會為了活化老屋，花了一個多月時間，將江家老屋重新整理打造成「初心書屋」，並在清明連續假期正式開幕，希望愛好閱讀的民眾都能來共襄盛舉。
頭份蘆竹湳社區是目前頭份市內保存最完整的三合院聚落，在苗栗縣傳統聚落文化協會及蘆竹湳在地人士合力下，保留了最傳統的老屋文化，吸引許多民眾前來進行懷古之旅，成功打造傳統懷舊風潮。
其中，位在蘆竹湳中路的江家老宅，因後代晚輩遷出後閒置，江家後代為防老屋荒廢損毀，主動捐給文化協會作活化利用，先前，協會將老宅設計成民眾塗鴨屋，由前往遊覽的民眾在屋內留下塗鴨，出現許多有特色的塗鴨作品。
文化協會為了進一步活化江家老宅，花費了1個多月時間，將老宅重新修整，改成「初心書屋」，希望透過書屋來吸引更多懷古民眾到場感受書香。
根據協會規畫書屋營運模式，是希望民眾能將手上的閑書捐出或是帶往書屋進行交換，充實書屋藏書，如果民眾沒有交換書籍，也可前往書屋閱覽，如果發現有喜愛的圖書，也可以低廉價格帶回，所得將用於老宅維修等花費。
初心書屋初期規畫將在周休2日期間開放，協會並公開招募志工協管書屋，正式開幕將在本周6、日清明連假期間正式開幕，屆時，也會舉行書屋吉祥物票選活動，希望愛好閱讀民眾踴躍前來共襄盛舉，。
(中時 )
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