智慧手機廠vivo宣布，今(1)日起於遠傳電信門市正式開賣vivo Y12。vivo Y12配備6.35吋大螢幕、5,000mAh超大電池，續航力頗獲追劇族的青睞，搭配120度大廣角AI三攝鏡頭，超高C/P值顛覆消費者對於入門機想像，空機只要NT$4,990元，搭配遠傳電信指定資費方案，最低只要0元就可帶回家，是小資族母親節送禮最佳首選！凡購買再享15日新品換貨、免費更換原廠保護殼和保護貼等業界最強六大貼心售後保障。

Vivo Y12機身設計從湖水與光影交錯的色彩變換中獲取靈感，融合成Y12的幻色漸變色系。搭載6.35吋19.3:9水滴螢幕，螢幕佔比高達89%，配合專為單手操作的全螢幕手勢，能單手掌控。內建5000mAh電池，可追劇超過15小時、聽音樂超過24小時，或連續導航超過8小時，上下班等日常使用每天只需一充，結合智慧省電技術，帶來更持久的電池續航力，讓你擺脫行動電源束縛，不必時時刻刻擔心電量不足。

vivo Y12採用800萬畫素前置鏡頭，能捕捉更精緻的臉部細節，成像更清晰，並收集全球百萬張人臉圖片資料庫，運用AI演算法，依使用者的年齡、性別、膚色、表情和臉部特徵等進行進行客製化美顏，提供適合每個人的自然美顏效果。

vivo Y12後置三攝鏡頭分別為1,300萬畫素後置主鏡頭、800萬畫素120度AI超廣角鏡頭和200萬畫素景深鏡頭，超廣角鏡頭拍照時能捕捉更多風景和人物，容納更寬廣的視野，紀錄更多美。

其他規格部分，vivo Y12搭載12nm製程工藝的八核心處理器，配備3GB記憶體與64GB容量，搭配遠傳電信指定資費方案享上網吃到飽不降速，手機0元起。目前vivo Y12已在各大電信販售中，即日起購買vivo手機可享「業界最長15日新品換貨」、「終身維修免費到府收送」、「終身免檢修費」、「保固內原廠殼和原廠保護貼免費換」、「終身免費手機健檢」、「長期服務始終如一」等六大貼心售後保障，若消費者想保固內免費更換原廠保護殼與保護貼，又不便親臨服務中心時，還可撥打vivo服務專線(02)2999-2180或將相關資料(姓名、電話、收件地址、手機型號、IMEI)寄至vivo服務信箱([email protected] )，服務中心受理後將以郵寄方式寄出，讓消費者免去出門麻煩。

(中時電子報)