曾山尚幸說，原本預計四月要返回日本，但因為疫情，可能會待到六月以後，待疫情穩定才回到日本。（吳建輝攝）

曾山尚幸狂野豪的書寫作品，廣受年輕人好評，在國內擁有大批粉絲。（曾山尚幸提供／吳建輝彰化傳真）

重獲新生的曾山尚幸，對人生有了全新的體悟，拿起毛筆開啟環遊世界的旅程。（曾山尚幸提供／吳建輝彰化傳真）

來自日本沖繩的年輕書法藝術家「縁筆書家」曾山尚幸，18歲時罹患淋巴癌末期，從此每天接受抗癌治療，19歲等到志願者的骨髓，重獲新生的他，對人生有不同的體悟，曾山尚幸說，他3月5號就抵達台灣，開始在台灣巡迴，原本預計四月要返回日本，但因為疫情，可能會待到六月以後，待疫情穩定才回到日本。

重獲新生的曾山尚幸，拿起毛筆開啟了環遊世界的旅程，從台灣、印尼、西班牙、瑞士、美國等等十多個國家，透過作品傳達他不凡的人生體驗，也結交了許多好友，但走訪多國他最喜歡的還是台灣，至今已經到訪台灣超過十次，也決定將定居台灣，將落腳新竹。

第一次看到曾山尚幸的粉絲相當激動，粉絲陳先生說，今天請老師寫了三幅，要回家裱框後放在店裡，可以親眼看到老師揮毫此生無憾，從事室內設計工作的邱先生說，今天請老師寫一張全開的作品，要放在公司最顯眼的地方，讓人觀賞。

蕎安地產洪聖益說，自己是狂粉追蹤老師很長一段時間，老師的故事讓他很感動，常常用老師的故事來勉勵公司同仁，得知他今年會過來台灣以後，透過朋友牽線，提供場地希望老師可以到員林來，讓一樣喜愛老師的粉絲，一睹老師揮毫的風采。

曾山尚幸說，因為太熱愛台灣，決定搬到台灣定居，目前規劃在新竹開設自己的設計公司，現在積極籌備未來的圓夢基金希望把自己的故事與作品，分享給更多人，現在日本還有房子還沒處理，陸續在搬移當中。

(中時 )