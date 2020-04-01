新冠肺炎疫情恐慌心理造成口罩、酒精、衛生紙瘋搶，連農民也搶購肥料，農委會日前祭出預購制，稍稍平息「搶肥之亂」。立法院副院長蔡其昌1日也在臉書預告，肥料費用將在4月中調降，農委會後續推出農漁產業相關補貼與紓困政策，希望能舒緩農漁民們的壓力。

蔡其昌透過臉書表示，在疫情緩解前的每一天，國內許許多多的產業就必須多受衝擊一天，政府各個部門也盡力在想方法與措施，希望能降低疫情衝擊，讓產業們都能撐過去，不論是觀光業、零售業、餐飲業、服務業等，無一不受到影響，紓困政策也陸續出爐。

「紓困不能忘記我們的根！」蔡其昌透過臉書為農漁民們說話，他說，這段期間，他收到許多農民、漁民朋友的懇託，因為觀光與餐飲業都重傷，連帶也影響了他們的內外銷狀況，許多農漁民朋友都是樂天個性，總是歡喜做甘願受，把委屈含淚默默吞下去。

蔡其昌表示，他深知農民辛苦，於是趕緊向農委會主委陳吉仲反映，加上黨內委員們關心，農委會加緊腳步，目前已經評估4月中先調降肥料費用，後續推出農漁產業相關補貼與紓困政策，希望能舒緩農漁民們的壓力。

(中時 )