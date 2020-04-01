1999年九二一大地震發生15天前，日月潭光華島突然漂來一隻斷掌與屍塊，意外牽扯出震驚社會的潘阿愛母女三人遭分屍命案。當年發現屍塊的黃姓男子，事發後靈異奇遇連連，竟有多人目擊，有2名女子形體跟隨，不但助他在賭場上發財，甚至還替他覓得美嬌娘，玄奇過程讓警方及當地民眾嘖嘖稱奇。
民國88年9月5日，2名釣客在新社鄉食水嵙溪發現一顆女子頭顱及部分屍塊，警方偵辦多時根本毫無線索，就在眾人陷入絕望之際。10月8日，魚池鄉黃姓男子在進行日月潭光華島災後護岸整修工程時，瞥見水面上漂來一隻斷手，經過警方搜尋、拼湊其他屍塊後，研判死者為2名年輕女子。
經過DNA比對後，專案小組發現竟然與新社鄉分屍案屬於有關，而且屍塊分屬3人，震驚整個社會。這三位被害人，分別是41歲的女子潘阿愛，以及她23歲的女兒王怡芳和21歲的王俞雅。
警方隨即鎖定潘女同居人吳應弘，吳坦承為財殺人，在8月23日以藥物加入飲料迷昏潘女，在浴缸支解，內臟肉屑沖馬桶，其餘打包放冰箱俟機丟棄，再以同樣手法於九月初殺害潘阿愛的2名女兒。
竟在警方逮捕兇手吳應弘後，在光華島發現屍塊的黃姓男子，就開始一再碰到詭異的事，就像是母女3人感謝他協助找到屍塊破案一樣，開始在冥冥中報恩。
黃姓男子說，當時他擔任光華島復建工程的園藝承包商司機，當天送工人上島後，無意間發現北側水邊漂來一截手掌。剛開始以為是服飾店用的模特兒，碰了一下才知道是屍塊，整個魂飛魄散，也不敢撈起斷掌，反而立刻燃起一炷香，告訴死者「妳千萬不要離開，我現在去找警察來幫妳」。
黃男花了40分鐘開船，返回陸地帶著到現場，那隻斷掌不但沒漂走，還緊緊的靠在那一炷香旁，似乎緊握一般，讓黃全身起雞皮疙瘩，當場向死者保證，會全力找齊其他屍塊，幫助警方協助破案。
接著靈異的事件就事情發生了。事後幾個晚上，黃男和朋友相約到附近的木屐欄聚落賭博，奇怪的是，怎麼賭就怎麼贏，手氣好到莊家求饒。當時現場就有民眾表示，「妳背後那兩位女的是誰?替妳待那麼好的賭運」，但黃以為他們在開玩笑不以為意，接著連賭幾天，天天橫掃全場，贏到莊家叫苦連天，自己也了小財。
事後這些賭友對他說，「站在你後面的兩個年輕女子怎麼都那麼準，每次跟你說要下哪就中」，但黃男回顧遍尋整個場子，根本都沒女性？還以為是賭友知道他發現屍塊的事情而故意嚇他。後來賭友覺得太邪門，都不願和他賭。
黃男一氣之下走出賭場，突然間見到1位妙齡女女主動搭訕，還當場問他，「你贏了那麼多錢，要不要帶我出去走走？」
他一見該位女子，就是住在附近不熟的鄰居陳秋蘭，原本就。女方大方突如其來的舉動，把他嚇了一跳。但經過這一=次搭訕，2人竟然陷入熱戀而步入禮堂。黃男說，老婆每次都跟他說，「我當天之所以主動，是因為耳邊一直有女生的聲音告訴我，他是真命天子，一定要把握這個男人。」
在諸多玄妙靈異氛圍中人財兩得，黃姓男子覺得好像就是死者在暗中幫忙。而且事後多年來，不管是工作或感情、家庭都比地震前平順。也因此他百感交集，感到人生很多事似乎早有註定。
(中時電子報)
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