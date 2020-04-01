1999年九二一大地震發生15天前，日月潭光華島突然漂來一隻斷掌與屍塊，意外牽扯出震驚社會的潘阿愛母女三人遭分屍命案。當年發現屍塊的黃姓男子，事發後靈異奇遇連連，竟有多人目擊，有2名女子形體跟隨，不但助他在賭場上發財，甚至還替他覓得美嬌娘，玄奇過程讓警方及當地民眾嘖嘖稱奇。

民國88年9月5日，2名釣客在新社鄉食水嵙溪發現一顆女子頭顱及部分屍塊，警方偵辦多時根本毫無線索，就在眾人陷入絕望之際。10月8日，魚池鄉黃姓男子在進行日月潭光華島災後護岸整修工程時，瞥見水面上漂來一隻斷手，經過警方搜尋、拼湊其他屍塊後，研判死者為2名年輕女子。

發現屍塊而協助警方偵破潘阿愛三母女命案的黃姓男子，事後仍不忘抽空上光華島燒香祭拜亡靈。（中時資料庫）

經過DNA比對後，專案小組發現竟然與新社鄉分屍案屬於有關，而且屍塊分屬3人，震驚整個社會。這三位被害人，分別是41歲的女子潘阿愛，以及她23歲的女兒王怡芳和21歲的王俞雅。

警方隨即鎖定潘女同居人吳應弘，吳坦承為財殺人，在8月23日以藥物加入飲料迷昏潘女，在浴缸支解，內臟肉屑沖馬桶，其餘打包放冰箱俟機丟棄，再以同樣手法於九月初殺害潘阿愛的2名女兒。

涉嫌殺害潘阿愛母女三人分屍案的殺人魔吳應弘在台中落網，目前已經遭到槍決。(中時資料庫)

竟在警方逮捕兇手吳應弘後，在光華島發現屍塊的黃姓男子，就開始一再碰到詭異的事，就像是母女3人感謝他協助找到屍塊破案一樣，開始在冥冥中報恩。

刑事局鑑識小組案發後連夜在命案第一現場的冰箱及浴室展開案情大模模的搜索工作。(中時報系資料庫)

黃姓男子說，當時他擔任光華島復建工程的園藝承包商司機，當天送工人上島後，無意間發現北側水邊漂來一截手掌。剛開始以為是服飾店用的模特兒，碰了一下才知道是屍塊，整個魂飛魄散，也不敢撈起斷掌，反而立刻燃起一炷香，告訴死者「妳千萬不要離開，我現在去找警察來幫妳」。

黃男花了40分鐘開船，返回陸地帶著到現場，那隻斷掌不但沒漂走，還緊緊的靠在那一炷香旁，似乎緊握一般，讓黃全身起雞皮疙瘩，當場向死者保證，會全力找齊其他屍塊，幫助警方協助破案。

接著靈異的事件就事情發生了。事後幾個晚上，黃男和朋友相約到附近的木屐欄聚落賭博，奇怪的是，怎麼賭就怎麼贏，手氣好到莊家求饒。當時現場就有民眾表示，「妳背後那兩位女的是誰?替妳待那麼好的賭運」，但黃以為他們在開玩笑不以為意，接著連賭幾天，天天橫掃全場，贏到莊家叫苦連天，自己也了小財。

兇嫌吳應弘被移送至台中地檢署，被害人潘阿愛的親屬衝破媒體採訪人牆向吳嫌揮拳施暴，發洩喪失親人的悲憤。(中時報系資料庫)

事後這些賭友對他說，「站在你後面的兩個年輕女子怎麼都那麼準，每次跟你說要下哪就中」，但黃男回顧遍尋整個場子，根本都沒女性？還以為是賭友知道他發現屍塊的事情而故意嚇他。後來賭友覺得太邪門，都不願和他賭。

黃男一氣之下走出賭場，突然間見到1位妙齡女女主動搭訕，還當場問他，「你贏了那麼多錢，要不要帶我出去走走？」

他一見該位女子，就是住在附近不熟的鄰居陳秋蘭，原本就。女方大方突如其來的舉動，把他嚇了一跳。但經過這一=次搭訕，2人竟然陷入熱戀而步入禮堂。黃男說，老婆每次都跟他說，「我當天之所以主動，是因為耳邊一直有女生的聲音告訴我，他是真命天子，一定要把握這個男人。」

在諸多玄妙靈異氛圍中人財兩得，黃姓男子覺得好像就是死者在暗中幫忙。而且事後多年來，不管是工作或感情、家庭都比地震前平順。也因此他百感交集，感到人生很多事似乎早有註定。

(中時電子報)