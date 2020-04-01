隨著俄羅斯中央銀行昨日宣佈，將從今日開始停止購買黃金。紐約黃金盤中，金價大幅走低，現貨黃金一度跌逾40美元，最深跌幅達2.73%，刷新近一周低點至1578.27美元/盎司，美元連續反彈令金價承受壓力。
此外有分析師指出，在油價維持低水平情況下，那麼各個原油出口國的央行可能都會減少黃金增持量，這對金價不是好消息。
COMEX 6月黃金期貨收跌46.60美元，跌幅2.8%，報1596.60美元/盎司，創逾一周收盤新低，3月份則累積漲幅1.6%。FXTM分析師Lukman Otunuga表示，隨著投資者從大陸正向的經濟數據中得到安慰，整體市場情緒似乎正在改善。然而，一種謹慎的情緒仍在空氣中徘徊，這刺激了對美元的需求。
匯豐銀行（HSBC）稱，因美國財政刺激項目通過，歐洲也沒有新的刺激項目，黃金市場會暫時休整，短期內盤整。
AxiCorp首席市場策略師Stephen Innes指出，美元、債券收益率和股市回升都施壓於黃金市場。事實上黃金和股市的負相關關係重新顯現。
黃金市場上周大漲，單周漲幅是十年以來最，但本周初以來一直陷在震盪區域，多空膠著。
文章來源：新浪財經
(中時電子報)
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