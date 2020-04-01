「情歌王子」張信哲受到新冠肺炎波及，原定在28日於倫敦皇家阿爾伯特音樂廳（Royal Albert Hall）舉行的《未來式》世界巡迴演唱會倫敦站，1日因場地暫時關閉確認取消，張信哲表示：「這件事情攸關全世界和所有人，希望大家一起齊心抗疫。」並幽默說：「現在不能說『攜手』，所以讓我們心連心吧！」並承諾待疫情過去，很快會再前進英國再續《未來式》。他近期都待在台灣為新專輯做準備，甫在3月26日長尾巴的他，事前宣佈「避壽」，還下達「禁糕令」，就是為了避免群聚，生日時回雲林老家陪伴母親，渡過溫馨難忘的疫期生日。

張信哲於去年9月在前艾爾頓強（Elton John）經紀人哈維歌德史密斯（Harvey Goldsmith）的安排下，舉辦國際記者會，宣佈繼2011年成為第一位赴英開唱的華語歌手後，將在2020年4月28日二度插旗英國，唱進皇家阿爾伯特音樂廳，當時英國主流媒體爭相報導，讓張信哲再創演藝生涯輝煌的歷程碑。

不過隨著全球疫情延燒，張信哲主動提及希望將倫敦演唱會延後，以確保觀眾和團隊的健康與安全，而主辦方也正式宣佈張信哲《未來式》世界巡迴演唱會倫敦站，因場地關閉而取消，暫且無法公佈新檔期，已經購票的歌迷朋友，將由售票方Ticketmaster主動聯繫，安排退款。

張信哲呼籲粉絲最近盡量待在家不要出門，齊心抗疫、正視疫情，待一切露出曙光，屆時會再宣佈新的開唱日期。而他上週生日，也主動下達「禁糕令」，不要大家幫他慶生，原因就是以身作則、避免群聚感染，他也口罩不離身，幾乎不出門，時時勤洗手，希望大家一起戰勝病毒！

(中時 )