Lulu因拇指外翻開刀在家休養3個月，閒不下來的她，開始在家裡各個角落尋找可以做的事情，偶然與大學同學、金馬新銳導演徐嘉凱，在一次午茶時光聊出一個頻道節目內容，就這麼開啟《Luluの家》。

頻道內容以Lulu的家為出發點，在家裡發展出不同區域及不同性質的內容，從更衣室、餐桌、廚房、客廳、陽台甚至是花園，都有可能成為節目的發展內容之一。Lulu也在主持人、歌手身分之外，多了網紅新角色。

《Luluの家》頻道預計每周三中午12點更新，屆時會有什麼Lulu新鮮事，令粉絲相當好奇。

(中時 )