Lulu化身網紅 家中不同角落陸續曝光 16:482020/04/01 中時 吳維書 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 Lulu因拇指外翻開刀在家休養3個月，閒不下來的她，開始在家裡各個角落尋找可以做的事情，偶然與大學同學、金馬新銳導演徐嘉凱，在一次午茶時光聊出一個頻道節目內容，就這麼開啟《Luluの家》。 頻道內容以Lulu的家為出發點，在家裡發展出不同區域及不同性質的內容，從更衣室、餐桌、廚房、客廳、陽台甚至是花園，都有可能成為節目的發展內容之一。Lulu也在主持人、歌手身分之外，多了網紅新角色。 《Luluの家》頻道預計每周三中午12點更新，屆時會有什麼Lulu新鮮事，令粉絲相當好奇。 (中時 ) #Lulu #徐嘉凱 也許您會感興趣 推薦閱讀 盼辛龍早日走出喪妻之痛 阿Ken、Lulu哀悼劉真 15:502020/03/29 娛樂 娛樂熱門新聞 劉真最掛心的事 叮嚀辛龍「千萬不要」 - 新聞 劉真羽化 命理師曝母女感人淚別 - 娛樂 劉真10年親密夥伴心痛「沒見到妳最後一面」 後悔沒說「我愛妳」 - 娛樂 命理師震撼！揭劉真靈堂感人一幕 - 娛樂 劉真化煙辛龍不送怕斷緣 古習俗驚人禁忌主因曝光 - 新聞 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。