防疫消毒大隊1日全副武裝，在貓裏喵公園進行設施及周邊環境大消毒。（何冠嫻攝）

苗栗縣政府環保局成立防疫消毒大隊，並與鄉鎮市公所清潔隊同步啟動防疫消毒作業，針對縣內公共場所戶外環境落實消毒。1日苗栗縣長徐耀昌與各鄉鎮市長共同宣誓，於交通場站、人口聚集商圈、市場等場所加強消毒防疫工作，把風險降到最低。

徐耀昌在連續假期前夕，啟動防疫大隊落實環境消毒，進行鐵路、公路、計程車的交通場站，百貨賣場、電影院等大型營業場所，超市、市場、商圈等人口聚集民生熱點、學校及民眾洽公機關等，其他配合疫情需要地點實施消毒防疫作業，確保民眾安心、安全生活。

徐耀昌呼籲，除持續由防疫消毒大隊加強防疫消毒外，各管理機關及營業場所，應自主管理加強室內防疫消毒作業，針對經常接觸的電梯按鈕、手扶梯、地面、遊樂設施、桌椅、電話筒、浴廁水龍頭、廁所門把、馬桶蓋及沖水握把等相關設備，定期清潔並每天至少消毒1次，使用接觸頻率過高等地方，則可適度提高消毒頻率。

因應防疫時期，苗栗縣各局處與單位機關落實防疫措施，將風險降至最低，徐耀昌提醒，民眾盡可能少出入公共場合，人多的密閉空間務必記得戴上口罩，尤其落實勤洗手，才能有效杜絕病毒。

(中時 )