散布櫃姐染疫假訊息 北市男子遭送辦 16:562020/04/01 中時 林郁平 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 信義分局查獲一名男子散布櫃姊染疫的假訊息。(林郁平攝) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 北市信義警分局接獲民眾報案，指LINE群組有人散播「親愛的各位 我朋友跟我說台北信義新光三越A8櫃姐確診 她們樓管群組再傳。最近千萬不要去哦！ 她們因該有把新聞壓下來」的貼文，涉嫌觸犯嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例第14條之規定。 警方迅速查出貼文者是一名吳姓男子，將吳男通知到案說明，吳男辯稱，自己是基於善意提醒民眾而轉發該則訊息，但警方確認吳男在未經查證下即散播假訊息，已經觸法。全案訊後，移送台北地檢署偵辦。 (中時 ) #群組 #民眾 #台北 #警方 #男子 也許您會感興趣 推薦閱讀 第二波口罩預約173.4萬人 免抽籤 04:102020/03/28 生活新聞 台灣民主正在演歷史穿越劇 04:102020/03/31 時論廣場 《產業》自行車、體育用品展創新設計產品 虛擬展5月上線 11:252020/03/31 財經 轉傳「強制休假」假訊息 板橋男送辦 12:272020/03/31 社會 街友挑釁 男6分鐘連踹對方50多下慘死遭起訴 12:312020/03/31 社會 新冠肺炎肆虐萬芳2度攻蛋宣布延期！ 13:292020/03/31 娛樂 防疫無法相見 Google Duo視訊通話上限擴增至12人 15:552020/03/31 科技 防疫不忘拚治安 警署長慰問宜蘭警方 18:462020/03/31 社會 南方澳民眾落水 海巡拳擊正妹跳海救人一氣呵成 18:432020/03/31 社會 樂居管家 LINE群組助社區防疫 04:102020/04/01 地方新聞 社會熱門新聞 5人輪流性侵少女還焚屍 免死定讞 - 社會 漁光島「帳篷做愛」女主角曝光 長髮美女裸露下體「曬鮑」 - 社會 南投孕婦溺斃3屍4命 情人節對老公甜喊：太愛你！ - 社會 漁光島愛愛最新58秒「無帳篷」片 沙灘全裸「吸蛇毒」 - 社會 清明台中交通動線看這裡 搭公共運輸戴口罩 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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