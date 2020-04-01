北市信義警分局接獲民眾報案，指LINE群組有人散播「親愛的各位 我朋友跟我說台北信義新光三越A8櫃姐確診 她們樓管群組再傳。最近千萬不要去哦！ 她們因該有把新聞壓下來」的貼文，涉嫌觸犯嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例第14條之規定。

警方迅速查出貼文者是一名吳姓男子，將吳男通知到案說明，吳男辯稱，自己是基於善意提醒民眾而轉發該則訊息，但警方確認吳男在未經查證下即散播假訊息，已經觸法。全案訊後，移送台北地檢署偵辦。

(中時 )