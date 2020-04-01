遠東航空去年無預警停飛後，董事長張綱維涉嫌掏空遠航22億元資產，未料他27日竟偷偷返回公司，搬走現金800萬元，檢調昨緊急約談他並當庭逮捕，訊後聲押禁見。台北地院審理後，31日裁定張以800萬元交保，檢方抗告後，高院今撤銷發回重裁。

(中時 )