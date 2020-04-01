遠航張綱維800萬交保有變數 高院撤銷發回重裁 16:572020/04/01 中時 林偉信 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 資料照片 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 遠東航空去年無預警停飛後，董事長張綱維涉嫌掏空遠航22億元資產，未料他27日竟偷偷返回公司，搬走現金800萬元，檢調昨緊急約談他並當庭逮捕，訊後聲押禁見。台北地院審理後，31日裁定張以800萬元交保，檢方抗告後，高院今撤銷發回重裁。 (中時 ) #遠航 #張綱維 #交保 #有變數 #高院 #發回 #重裁 #高院 #撤銷 也許您會感興趣 推薦閱讀 掏空遠航22億竟偷返公司搬錢 遠航董座張綱維遭聲押 18:332020/03/30 社會 遠航董座張綱維 遭聲押 04:102020/03/31 社會新聞 張綱維偷返公司搬救命錢 員工堵人爆衝突 08:142020/03/31 社會 防疫演習加強隔離流程宣導 基市府：違者從重裁罰 11:182020/03/31 生活 遠航董座張綱維偷返公司搬走800萬 聲押庭下午召開 14:182020/03/31 社會 張綱維偷返遠航搬錢遭聲押 法院裁定800萬交保 19:222020/03/31 社會 遠航4/1正式歇業 張綱維800萬獲准交保 23:202020/03/31 財經 2.5小時湊齊800萬 張綱維交保說：要讓遠航經營下去 23:062020/03/31 社會 黑道放話找張綱維 檢調急扣遠航1700多萬元 10:462020/04/01 社會 黑道放話堵人討債 檢急扣張綱維3千餘萬 13:562020/04/01 社會 社會熱門新聞 5人輪流性侵少女還焚屍 免死定讞 - 社會 漁光島「帳篷做愛」女主角曝光 長髮美女裸露下體「曬鮑」 - 社會 南投孕婦溺斃3屍4命 情人節對老公甜喊：太愛你！ - 社會 漁光島愛愛最新58秒「無帳篷」片 沙灘全裸「吸蛇毒」 - 社會 清明台中交通動線看這裡 搭公共運輸戴口罩 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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