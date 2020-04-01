居家檢疫真得不要再暴走了！行政執行署彰化分署霹靂大追擊，罰款全到手，南投縣政府移送吳姓案例開罰15萬元，卻躲得無影無蹤，彰化分署查出他名下有投保高額保險，3月25日發扣押命令扣押吳姓義務人的保險給付，吳姓義務人眼見逃不掉，3月31日一次將15萬元罰鍰清繳完畢，分署也撤銷扣押命令了。

彰化分署主任陳亮全表示，南投縣政府移送3個有關新冠肺炎違法居家檢案件，都在3月23日所移送，其中黃姓及陳姓義務人，分別被裁處新臺幣1萬元，另一位吳姓義務人被裁處15萬元。經由鍥而不捨的努力執行公權力，1日將所有移送案件圓滿執行完畢

最先執行完畢的是黃姓義務人，由彰化執行人員在3月25日現場到黃姓義務人住處執行，同意先繳納2千元，剩餘的8千元則願意分2期繳納完畢。另外被裁罰陳姓義務人是比丘，也在隔日在先行繳納2千元，並願意將剩下的8千元分4期繳納完畢。

最後一位是吳姓的義務人，被裁處15萬元。彰化分署執行人員3月25日到南投的居所查訪，的鄰居說他已經不住在那裡。彰化分署發現吳姓義務人名下有投保高額保險，因此立即於3月25日發扣押命令扣押吳姓義務人的保險給付。吳姓義務人得知保險給付被扣押後，立即在3月31日一次將15萬元罰鍰清繳完畢，

彰化分署也在收到南投縣政府衛生局的收據後，1日將之前所發的扣押命令撤銷。彰化分署轄區包括彰化縣及南投縣兩個縣，這兩個縣截至3月31日止的統計，有關違反新冠肺炎並已裁罰的案件共有13件，南投3件，彰化10件。目前僅有南投縣政府將該縣府所有裁罰成立且可移送的3個案件都移送彰化分署執行，全部成功執行完畢。

(中時 )