新冠肺炎疫情嚴峻，量測體溫為公共場所防疫的第一道關卡，科技部補助中山大學執行法人鏈結計畫成果成立的昇雷科技股份有限公司，去年為非洲豬瘟檢疫成功把關，今年更研發可24小時遠距偵測呼吸頻率、心跳、體溫與姿勢的雷達系統，打造市面上唯一非接觸式生理照護系統的完整產品，應用在醫療院所遠端監測病患的生理情形並即時提供警訊，減少醫護人員接觸病患，降低交互傳染風險。

科技部表示，新冠肺炎肆虐之際，高傳染性的病毒導致醫護人員進出負壓病房時需面對繁瑣著裝與心理壓力，原有照護係透過接觸式醫療偵測儀器裝置，及每日4至6次巡房等與病患接觸行為，都增添院內感染機率風險。

科技部提到，這項技術透過後端平台AI分析大量病患的生理狀況，具有高靈敏度（傳統雷達的一萬倍）、低功耗（wifi的百分之一）、高準確率（＞90％）及低硬體成本等優點，以非接觸式生理照護系統跨域應用於人體健康偵測，可於短時間內，大規模以零接觸方式偵測每個病患的呼吸頻率、心跳、體溫與姿勢，同時減少醫護人員接觸病患的風險。

科技部指出，目前已於高雄醫學大學之負壓隔離病房中使用，加入抗疫工作，降低感染風險，以遠端監控、及時因應病患異狀，降低醫護照護人力負擔，避免醫療系統癱瘓，將持續導入於其他醫療院所，及投入校園、廠辦以及大眾運輸之防疫，再度顯現台灣學界研發能量的無限潛力。

科技部表示，由科技部104年運用法人鏈結產學合作計畫輔導中山大學洪子聖老師完成「生理訊號無線感測雷達技術」，該技術係利用洪教授原「自我注入鎖定式(Self-Injection Locked)雷達」技術，能透過雷達波偵測到人體後之反射訊號，及藉由訊號處理演算法，以非接觸的方式收集生理數據，能穩定全時感測人體與動物的心跳與呼吸頻率；結合工研院自有技術，完成系統小型化與模組化，及相關展示機製作，並授權予國外畜牧業者，實際應用於乳牛牧場，在非接觸的狀況下進行體溫、心跳與呼吸數據收集，全天候的掌握牲畜生理狀況，後續更應用於豬隻養殖廠中，並於106年技轉成立昇雷科技股份有限公司。

(旺報 )