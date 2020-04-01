法務部矯正署與衛福部國民健康署、董氏基金會聯合舉辦的「戒菸就赢比賽」又來了，今年的比賽還特別增設「法務部收容人專屬成功戒菸特別獎」，在監所內收容同學如果戒菸成功，將有機會1組得到3萬元、6組各得6千元的獎勵。

法務部蔡部長清祥表示，在矯正機關中推動於害防制工作是條漫長艱辛之路，透過結合專業團體與社會資源，提供收容人多元的戒菸協助，將有助於提高戒菸率。

蔡祥說，為提升收容人戒菸意願，鼓勵收容人雖然短暫失去自由，仍可透過參與「2020戒菸就贏比賽」此全國性的戒菸行動，找回健康自主權，不再受菸控制，把立志戒菸，當作轉變的第一步，讓家人感受到其正向轉變的決心。

國民健康署長王英偉表示，感謝法務部對收容人健康的照護，積極辦理「矯正機關菸害防制實施計畫」,並設置無菸工場協助收容人戒菸。

王英偉不忘防疫的特別指出，年長者及老菸槍是新冠病毒最容易感染的目標，

對抗病毒除了勤洗手、戴口罩，有吸菸的民眾應盡快戒菸，才能避免肺炎重症與

死亡的威脅。

為「戒菸就赢比賽」代言的藝人李㼈及更生人郭珈瑋、陳岳良也現身說法，分享自身戒菸經驗，鼓勵大家遠離菸害。

(中時 )