臺企銀（2834）統籌主辦龍(水泉)水資源股份有限公司10年期33億元聯貸案，已順利完成募集，昨（31）日由臺企銀董事長黃博怡代表銀行團，與龍(水泉)公司完成聯貸簽約。此次由臺企銀、一銀及新光銀擔任統籌主辦行，彰銀、華銀及高雄銀等共同參與。

臺企銀指出，此次聯貸案資金用途，為龍(水泉)擬支應辦理「促進民間參與臺南市鹽水污水下水道系統建設之興建營運移轉（BOT）計畫」所需相關資金、開發履約保證金保證函及償還銀行負債所需，該案為全國第7件污水下水道系統建設BOT案。

此BOT案特許期間共35年，於臺南市安南區興建總面積7662公頃。龍(水泉)預計完成約156公里的污水管網、3.9萬戶的用戶接管及相關污水處理廠。預期可提升臺南市污水下水道普及率，嘉南大圳河川汙染問題將可逐年改善，提高河川、海域水質及都市生活品質。

臺企銀表示，未來將持續落實政府政策，推動都更金融、綠能金融、銀髮金融及文創金融，提供客戶更優質的創新金融服務，並發揮中小企業專業銀行功能，融資與輔導並重，鞏固專業銀行的獨特地位。

(時報資訊)