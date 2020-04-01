受美股期貨加速下挫拖累，周三香港恆生指數收跌2.19%，為23085.79點。國企股(H股)收跌1.98%，為9404.98點。

汽車股重挫，廣汽跌10.53%，比亞迪6.17%，吉利汽車跌5.24%。受新冠肺炎疫情影響，匯豐、渣打取消配發股利，終場分別大跌9.51%與7.64%。

澳門3月博奕收入年減79.7%，銀娛跌2.1%，金沙中國跌2.8%，美高梅中國跌1.4%。目前美股道瓊指數與標普500指數期貨均跌逾3%。

(時報資訊)

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