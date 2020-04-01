《港股》美股期貨加速下挫 恆指收跌2.19％ 16:482020/04/01 時報資訊 柯婉琇 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 受美股期貨加速下挫拖累，周三香港恆生指數收跌2.19%，為23085.79點。國企股(H股)收跌1.98%，為9404.98點。 汽車股重挫，廣汽跌10.53%，比亞迪6.17%，吉利汽車跌5.24%。受新冠肺炎疫情影響，匯豐、渣打取消配發股利，終場分別大跌9.51%與7.64%。 澳門3月博奕收入年減79.7%，銀娛跌2.1%，金沙中國跌2.8%，美高梅中國跌1.4%。目前美股道瓊指數與標普500指數期貨均跌逾3%。 (時報資訊) #港股 #恆生指數 #國企股 #H股 也許您會感興趣 推薦閱讀 《國際金融》美疫情飆升，美股期貨走跌 08:522020/03/30 財經 《港股》美股期貨下挫，恆指開跌1.97％ 10:002020/03/30 財經 《日股》東京恐封城 日經指數收跌1.57％ 15:572020/03/30 財經 《港股》憂疫情衝擊、油價重挫 恆指收跌1.32％ 17:052020/03/30 財經 對沖基金績效 疫外地好 04:102020/03/31 全球財經 《美股掃瞄》美股消息面：紐約期油一度跌破20美元，創18年新低 09:432020/03/31 財經 百億地下匯兌案 嘉檢起訴博弈業者與富商22人 10:502020/03/31 社會 《美股掃瞄》美股收黑 道指創逾30年最大單季跌幅 08:522020/04/01 財經 《美股掃瞄》美股消息面：紐約期油首季跌66.5％，創歷來最大單季跌幅 09:102020/04/01 財經 港股早盤跌0.92％ 匯豐控股一度暴跌10％ 12:472020/04/01 財經 財經熱門新聞 獨》千張保單狂降息 國壽美元宣告3.15％引爆怒火 - 財經 - 工商 慘！這2檔炸死散戶 小心還有未爆彈 - 財經 美「1億打」手套轉單台灣 北部毛紡業者：錢很難賺 - 財經 美股若中鏢暴跌40％！末日博士驚爆川普玩完了 - 財經 4天連假恐有大事…散戶明天賣光或抱股？ - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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