NCC(國家通訊傳播委員會)今(1)日通過台灣大(3045)行動寬頻業務事業計畫書變更案，其規畫5G開台時程約於今年下半年，目前電信三雄的事業計畫書變更都已通過NCC核准。

NCC表示，台灣大之事業計畫書說明將依循國際5G通案，優先採用非獨立組網(Non-standalone)完成5G開台，後續再視市場發展、環境推進及技術演變，轉換為獨立組網模式，以提供全面性5G服務，並描述包括標得3500MHz及28000Hz頻率應用計畫、未來5年電波人口涵蓋率、與承用公司共用其3.5GHz頻段之接取網路、銜接4G之5G資費、相關消費者保護及個人資料保護措施等內容。

本次5G釋照結果公告後，有中華電(2412)、遠傳(4904)、台灣大、亞太電(3682)及台灣之星等5家得標者，各業者均依法向NCC提出事業計畫書變更；其中，中華電及遠傳等2業者前已經NCC委員會議複審通過事業計畫書變更，今日加計台灣大後，總計已有3家公司獲NCC核准其事業計畫書變更。

(時報資訊)